Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС показали фото беременной оленихи.

Фото появилось в Facebook организации.

Олень благородный Наиболее многочисленный среди всех видов копытных. В ХХІ ст. этот вид в Чернобыльском заповеднике демонстрирует наиболее высокие приросты численности и высокую популяционную устойчивость к хищникам и другим негативным факторам воздействия.

Рождение потомства приходится на вторую половину мая – первую половину июня. К тому времени самки отделяются от смешанного стада и уходят в заросли в долинах рек. Как правило, рождается один теленок, редко два.

Новорожденный олененок покрыт несколькими рядами светлых пятен. Осенью, после первой линьки, они исчезают. Новорожденный теленок весит 8-11 кг.

"Олениха в ожидании весны и... новой жизни", - подписали фото сотрудники Чернобыльского заповедника.

Напомним ранее, мы писали, что Чернобыльский заповедник показал фото серых куропаток, ночующих на белом снегу.

Также, мы рассказали, что сотрудники заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС сумели на видео заснять несколько молодых оленей.