Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС рассказали, как в древности называли второй месяц зимы и опубликовали тематическое фото светло-голубого неба.

Фото появилось в Facebook организации.

Как объяснили в заповеднике, в древности называли второй месяц зимы – январь - называли "просинец".

Просинец, потому что после осенне-зимней облачности все чаще на небе появляется просинь. А еще – от слова "сиять", "засиять", ведь в это время становится больше солнечного света.

Также в конце рабочей недели сотрудники заповедника опубликовали снимок двух бегущих молодых оленей.

"На старт! Внимание! Марш! Рабочая неделя окончена...", - подписали фото сотрудники Чернобыльского заповедника.

Ранее сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС опубликовали фото лисицы, попавшей в кадр при мониторинге.

Также мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС молодой волк позировал фотографу, причем даже с палкой в зубах, будто обычная домашняя собака.