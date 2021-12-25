Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, ранее опубликовавший фото зимней зоны отчуждения, показал фотографию храма Архистратига Михаила в селе Красное.

Об этом сообщает в Facebook организация Чернобыльского заповедника в субботу, 25 декабря.

"Сегодня – Рождество Христово по григорианскому и новоюлианскому календарям. Праздник… Во многих храмах – цветы, елки, флористические композиции в белых рождественских цветах… Зайдет ли кто-нибудь в этот большой праздник (сегодня или 7 января) в церковь Архистратига Михаила, одиноко стоящую в выселенном поселке Красное? Здесь тоже очень красиво и торжественно", - говорится в сообщении организации.

Храм нуждается в восстановлении, однако и сейчас здесь очень красиво - повсюду иконы святых и религиозные росписи.

Храм Архистратига Михаила в селе Красном. Источник: Facebook/Чернобыльский заповедник

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали фото, как восстанавливается лес после прошлогоднего пожара. Как рассказали сотрудники заповедника, тем, где были сосновые леса, на данный момент формируются производные березняки.

Также мы писали, что власть призвала украинцев арендовать объекты Чернобыльской зоны отчуждения и запускать там бизнес.