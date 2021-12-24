Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фотографии заснеженной зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Снимки появились в Фейсбуке организации в четверг, 23 декабря.

На фотографиях запечатлен берег реки, которую еще не везде успел сковать лед. Берега и деревья на них покрыты снегом.

На берегу водного потока в кадр попалась одинокая выдра. Суд по позе, она что-то настороженно высматривает или вынюхивает.

Ранее "Страна" сообщала о просьбе сотрудников Чернобыльского биосферного заповедника не прикармливать хищных зверей в зоне отчуждения. Подкармливание опасно для диких животных, ведь они не только получают вредную для них пищу (бутерброды, хлеб, сладости), но и лишаются страха перед человеком и дорожным транспортом, как это произошло с прирученной лисой. Последствия этого для всех очевидны.

Также в заповеднике рассказали о стаде одичавших домашних коров, которое бродит по зоне отчуждения ЧАЭС. Как заметили ученые, в нем появился новый вожак - черный молодой бык. Он вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. А старик смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена.