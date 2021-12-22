Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника призвали посетителей зоны отчуждения ЧАЭС не прикармливать хищных зверей. И объяснили на примере местной лисы, почему это плохо.

Призыв появился в Фейсбуке организации 22 декабря.



По словам пресс-службы заповедника, его сотрудники не знают, кто первый начал подкармливать дикую лису (или лиса), чтобы животное постоянно выходило на асфальтовую дорогу и выпрашивало подачки. Но как бы там ни было, а теперь восторженные туристы и сотрудники чернобыльских предприятий останавливаются возле рыжей попрошайки, фотографируют ее и бросают ей всевозможную человеческую пищу.

"На первый взгляд, очень милая и няшная картинка. Такой красивый пушистый зверь не боится посетителей зоны отчуждения и постепенно приобретает статус очередного "лиса Семена" (самое известное с 2015 года животное Чернобыльской зоны, которое не боялось людей и принимало от них разные подачки - Ред.), которого туристы иногда хотели увидеть больше, чем другие здешние артефакты. Однако нужно напомнить: заповедная территория не аттракцион и не зверинец. А лиса рыжая – хищник, которого нельзя лишать диких инстинктов и превращать в придорожную попрошайку", - объяснили в заповеднике.

Как отметили специалисты, подкармливание опасно для зверя, ведь он не только получает вредную для него пищу (бутерброды, хлеб, сладости), но и лишается страха перед человеком и дорожным транспортом. Последствия этого для всех очевидны.

Ранее в Чернобыльском заповеднике решили напомнить о лете, опубликовав фото лежащего на травке оленя, который показывает язык.

Также в заповеднике рассказали о стаде одичавших домашних коров, которое бродит по зоне отчуждения ЧАЭС. Как заметили ученые, в нем появился новый вожак - черный молодой бык.