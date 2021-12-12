Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, ранее показавший яркие краски осени в ноябре, опубликовал фотографии зоны отчуждения ЧАЭС в начале зимы. Невероятная красота засыпанных снегом дорог, тропинок и деревьев не может никого оставить равнодушным.

Об этом сообщает в Facebook организация Чернобыльского заповедника.

Как видно по фотографиям, зима пришла в зону отчуждения ЧАЭС и придала еще больше таинственности и красоты заповеднику. Неугомонные ручьи начинает сковывать лед, а деревья склоняются над тропинками под тяжестью снега.

В Чернобыльском заповеднике показали великолепие зимы. Источник: Facebook/Чернобыльский заповедник

Напомним, что ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал видео, на котором речная выдра балуется в воде, несмотря на ее низкую температуру и капли холодного зимнего дождя.

Мы писали, что в День памяти утраченных видов Чернобыльский заповедник показал фото зверей и птиц, которые исчезают.

Также мы информировали, как в заповеднике с помощью ГИС-технологий следят за сотнями животных зоны отчуждения. Применение современных ГИС-технологий позволяет в течение десяти секунд вносить данные в информационную базу. За полтора года использования в приложение внесено более 3500 фиксаций животных или следы их нахождения: дамбы, норы, отпечатки лап, остатки добычи и т.п.