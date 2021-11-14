Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию серых куропаток, птиц, которые зимой и осенью ведут стайный образ жизни.

Снимок опубликовала пресс-служба Чернобыльского заповедника в Facebook.

"Небольшие, но тучные и с плотным пестрым оперением, серые куропатки неплохо утеплились для зимы", - подписали снимок.

На снимке изображены три упитанные птицы серо-коричневого цвета. Серые куропатки - это небольшие птицы с телом округло формы, огни живут в открытой местности и ведут оседлый образ жизни, питаются семенами и насекомыми. Гнезда строят на земле.

Зимой и осенью куропатки ведут стайный образ жизни, а весной разбиваются на пары и у каждой пары есть свой участок для гнезда.



Напомним, недавно в фотоловушку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС попал кабан, у которого еще не прорезались клыки. Несмотря на отсутствие клыков кабан своим длинным рылом прекрасно может доставать пищу из-под земли.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике сделали фото лосёнка, отдыхающего в мягкой грязи лесной лужи.