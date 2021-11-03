В Чернобыльском заповеднике сделали фото лосёнка, отдыхающего в мягкой грязи лесной лужи
Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника смогли сфотографировать живописную сценку с лосенком-подростком. Молодое животное вольготно расположилось посреди грязевой лужи.
Снимок появился в Фейсбуке организации 3 ноября.
"Даже на опавших листьях не так приятно отдыхать, как в мягкой грязи лесной лужи", - прокомментировали кадр работники заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС.
Попавший на мушку фотографа зверь - потомок европейского лося, близкого родственника лося американского.
Это одно из крупнейших животных Европы: самец в высоту достигает двух с копейками метров, а длина его тела может равняться трем метрам.
Лось облюбовывает для жизни места с достаточным количеством съедобных растений: прудовых трав, молодых деревьев и кустарников. Он не любит слишком жаркую погоду, впрочем, как и лютые холода.
Лосенку в грязевой луже вряд ли зябко: у этого вида млекопитающих кожа утолщена и очень плотная, а шерсть прекрасно сохраняет тепло.
Недавно "Страна" рассказывала, что в Чернобыльском заповеднике показали фото лося, который еще не успел сбросить свои гигантские рога (обычно это происходит в сентябре-октябре).
Также мы публиковали фото обитателей зоны отчуждения, которые наслаждаются последним летним теплом.