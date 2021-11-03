Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника смогли сфотографировать живописную сценку с лосенком-подростком. Молодое животное вольготно расположилось посреди грязевой лужи.

Снимок появился в Фейсбуке организации 3 ноября.



"Даже на опавших листьях не так приятно отдыхать, как в мягкой грязи лесной лужи", - прокомментировали кадр работники заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС.

Попавший на мушку фотографа зверь - потомок европейского лося, близкого родственника лося американского.

Это одно из крупнейших животных Европы: самец в высоту достигает двух с копейками метров, а длина его тела может равняться трем метрам.

Лось облюбовывает для жизни места с достаточным количеством съедобных растений: прудовых трав, молодых деревьев и кустарников. Он не любит слишком жаркую погоду, впрочем, как и лютые холода.

Лосенку в грязевой луже вряд ли зябко: у этого вида млекопитающих кожа утолщена и очень плотная, а шерсть прекрасно сохраняет тепло.

Недавно "Страна" рассказывала, что в Чернобыльском заповеднике показали фото лося, который еще не успел сбросить свои гигантские рога (обычно это происходит в сентябре-октябре).

Также мы публиковали фото обитателей зоны отчуждения, которые наслаждаются последним летним теплом.