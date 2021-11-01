Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника стали свидетелями довольно жестокой схватки. На одной из песчаных речных кос зоны отчуждения ЧАЭС орланы-белохвосты подрались из-за рыбы.

Об этом поединке за обед рассказала в Фейсбуке пресс-служба заповедника.



"Наши сотрудники при учете птиц на заповедной территории часто фиксируют интересные моменты их поведения. Иногда – довольно агрессивного. Вот группа молодых орланов подняла драку за остатки рыбы. Вокруг больших птиц кружат и более мелкие вороны: вдруг перепадет с барского стола", - написали сотрудники заповедника.

Орлан-белохвост населяет почти всю территорию евразийского материка. Птицы чаще селятся у водоемов, причем как на морском побережье (в Скандинавии и Исландии), так и на внутренних реках и озерах. Зимой часть популяции этих пернатых отправляется далеко от мест гнездования, например, в Северную Африку. А часть кочует по незамерзающим водоемам, богатым рыбой.

Некогда орланы-белохвосты подвергались преследованию со стороны человека. Люди считали, что эти хищники, будучи рыбоядными, наносят огромный ущерб рыболовству и рыбоводству. Теперь же пернатых охраняют.





Ранее "Страна" публиковала фото с орланом, который следит за другим редким видом - лошадьми Пржевальского.

Также мы показывали снимок этой птицы после рыбалки.