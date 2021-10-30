В субботу, 30 октября, двое туристов заблудились в заповеднике Залесье на границе Броварского района Киевской области и Черниговского района Черниговской области. После того, как полиция получила информацию, что люди не могут самостоятельно выбраться из леса, до их спасения прошло чуть более получаса.

Об этом сообщает УНН.

Инцидент произошел недалеко от села Летки Броварского района. Двое отдыхающих во время прогулки углубились в лес, но самостоятельно найти обратную дорогу не смогли. Не помогла и навигация на смартфоне - метка на карте вывела не к авто, припаркованному возле лесничества, а завела еще глубже в лес.

К счастью, люди смогли связаться с друзьями, которые и передали всю информацию в полицию Броварского района. Чуть больше получаса потребовалось правоохранителям, чтобы найти и вывести туристов из леса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Винницкой области патрульная полиция спасла пятерых грибников, которые слишком далеко зашли в лес, увлекшись тихой охотой. Люди отделались легким испугом и переохлаждением. Но также успели насобирать несколько ведер лисичек и опят.

Также мы писали, что спасатели нашли потерявшихся на Закарпатье четверых маленьких детей. Они пробыли в лесу всю ночь. К счастью, дети живы и здоровы, отделались лишь легким испугом.