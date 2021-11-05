Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото юной дикой свиньи зоны отчуждения ЧАЭС, у которой еще не выросли клыки. Кабан попал в прицел фотоловушки, установленной в рамках проекта "Полесье - дикая природа без границ".

Снимок появился в Фейсбуке заповедника.

Сотрудники организации отметили, что несмотря на отсутствие клыков кабан своим длинным рылом прекрасно может доставать пищу из-под земли.

В отличие от своего одомашненного родственника, дикая свинья имеет более короткое и плотное тело, более толстые и высокие ноги. Голова у кабана длиннее и тоньше, уши длиннее, острее и притом стоят торчком.

Клыки у животного растут постоянно на нижней и верхней челюстях. У самца он развиты гораздо лучше, чем у самки.

Кабаны предпочитают держится в богатых водой, болотистых местностях. Это социальные животные, которые сбиваются в стада с матриархальными порядками.

Ранее "Страна" показывала снимок пары грациозных белых лебедей-шипунов из зоны отчуждения ЧАЭС.

Также мы публиковали фото осеннего леса у Чернобыльской АЭС, сделанное с высоты птичьего полета.