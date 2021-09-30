Колумбийская поп-звезда Шакира заявила, что стала жертвой нападения пары диких кабанов. Причем произошло это не в лесу, а во время прогулки по парку Барселоны, где певица находилась со своим восьмилетним сыном Миланом.

Об этом сообщает ВВС.

В среду, 29 сентября, Шакира опубликовала в Instagram серию сториз, в которых демонстрировала порванную сумку. По словам 44-летней певицы, на нее внезапно кинулись животные, потрепали сумку и убежали в заросли.

"Посмотрите, что два кабана сделали с моей сумкой. Они пытались унести ее с моим мобильным телефоном. Они все порвали", - сокрушалась звезда.

Затем она повернулась к своему от игрока футбольного клуба "Барселона" Жерара Пике и сказала: "Милан, скажи правду. Расскажи, как твоя мама противостояла кабану".

По данным ВВС, Шакира была не первой жертвой агрессивных свиней, вторгшихся в каталонскую столицу в последние годы. В 2016 году в полицию Испании поступило 1187 сообщений о нападениях кабанов на собак и автомобили.

Вообще число кабанов сейчас резко возросло по всей Европе и, по последним оценкам, превышает 10 миллионов по всему континенту.

В 2017 году "Страна" публиковала видео, как кабан атаковал жителей немецкого города.

В том же году мы рассказывали, что дикий кабан напал на мужчину на пляже Мариуполя.