Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию пары белоснежных лебедей. В кадр они попали на реке Припять вблизи села Плутовище.

Снимок размещен в Фейсбуке организации.

Запечатленные фотографом представители семейства утиных - лебеди-шипуны.

Свое название шипуном получили, как можно догадаться, из-за звука, который они издают при раздражении.

Эти птицы довольно крупные: в длину самец может достигать почти двух метров - 180 см. А размах крыльев лебедя-шипуна и того больше - около 240 см.

Лебедь-шипун распространен довольно широко - во всей в северной части Европы и Азии, также благодаря человеку он прижился в Северной Америке, Южной Африке и Австралии. Но притом это редкий вид пернатых.

Например, на территории Белоруссии к началу XX века он полностью исчез в результате истребления. Позже лебеди снова появились там, расселившись из Литвы и Польши.

Основной корм шипунов - водные растения и находящиеся в них мелкие животные вроде моллюсков. За едой птица способна нырять на глубину 70-90 см. На суше лебедь питается травой и злаками.

Говорят, шипуны образуют пары на всю жизнь.

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