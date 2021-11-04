Финал второй стадии. Экологи показали осенний лес Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал панорамный снимок зоны отчуждения ЧАЭС с высоты птичьего полета. Поздней осенью этот край особенно красив.
Фотография появилась в Фейсбуке организации.
"Кто не был в Полесском крае, тот не видел рая", - написал один из комментаторов в аккаунте заповедника.
В это время года палитра красок в лесу особенно разнообразна. В ней встречаются все оттенки желтого, зеленого и синего. Однако несмотря на яркость красок ноябрь - пора увядания и подготовки к холодной зиме. В это время деревья, которые не относятся к вечнозеленым, окончательно теряют листву, полностью исчезают насекомые и завершается миграция перелетных птиц.
Совсем немного остается до появления первого льда на реках и снега.
Ранее "Страна" рассказывала, как в осеннем Чернобыльском заповеднике его сотрудникам удалось сфотографировать лосенка-подростка. Молодое животное расположилось посреди грязевой лужи и явно наслаждалось специфической ванной.
Также мы публиковали фото битвы орланов-белохвостов за пойманную в заповеднике рыбу.