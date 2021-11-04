Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал панорамный снимок зоны отчуждения ЧАЭС с высоты птичьего полета. Поздней осенью этот край особенно красив.

Фотография появилась в Фейсбуке организации.

"Кто не был в Полесском крае, тот не видел рая", - написал один из комментаторов в аккаунте заповедника.

В это время года палитра красок в лесу особенно разнообразна. В ней встречаются все оттенки желтого, зеленого и синего. Однако несмотря на яркость красок ноябрь - пора увядания и подготовки к холодной зиме. В это время деревья, которые не относятся к вечнозеленым, окончательно теряют листву, полностью исчезают насекомые и завершается миграция перелетных птиц.

Совсем немного остается до появления первого льда на реках и снега.

Ранее "Страна" рассказывала, как в осеннем Чернобыльском заповеднике его сотрудникам удалось сфотографировать лосенка-подростка. Молодое животное расположилось посреди грязевой лужи и явно наслаждалось специфической ванной.

Также мы публиковали фото битвы орланов-белохвостов за пойманную в заповеднике рыбу.