Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посреди зимы решил вспомнить лето и опубликовал забавный снимок благородного оленя, сделанный фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ".

Фото появилось в Фейсбуке организации.

В кадре олень вольготно расположился на земле прямо рядом с фотоловушкой. Видимо, он занимался гигиеной, вылизывая шкуру, и в этот момент был запечатлен аппаратом. В итоге на снимке он выглядит так, будто дразнится, показывая язык.

К слову, вылизывание - важный ритуал у оленей после рождения потомства. Мать досуха вылизывает новорождённого оленёнка, чтобы тот не замёрз. К тому же во время этой процедуры самка накрепко запоминает его запах.

Ранее "Страна" рассказывала, что Чернобыльский заповедник продолжает наблюдать за стадом одичавших домашних коров, которое бродит по зоне отчуждения ЧАЭС. Как заметили ученые, в нем появился новый вожак - черный молодой бык. Он отнял первенство у старого и полуслепого вожака.

Мы также сообщали, что минувшим летом впервые за все время пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили у диких оленей. Животные заразились в американском штате Огайо.