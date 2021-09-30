Сотрудники отдела государственной охраны природно-заповедного фонда во время патрулирования территории Чернобыльского заповедника вместе с полицейскими задержали браконьера.

Об этом сообщает официальная страница Чернобыльского радиационно-экологического заповедника в Facebook.

У задержанного нашли голову самца оленя с рогами, мешки с мясом дичи и самодельную тачку для транспортировки груза.

Задержанный передан правоохранительным органам для дальнейшего расследования факта незаконной охоты.

Фото работников отдела государственной охраны природно-заповедного фонда

ранее "Страна" сообщала, что в первый осенний месяц в Чернобыльском заповеднике обычно наблюдают так называемый гон у оленя благородного.

Именно в это время животные перестают быть бдительными и протяжным ревом разоблачают свое местонахождение. Такие действия делают оленей беззащитными перед браконьерами, которые этим пользуются.

В связи с этим служба охраны природно-заповедного фонда усилила меры по патрулированию территории.

"Страна" также опубликовала серию осенних фото из зоны отчуждения ЧАЭС, сделанных сотрудниками Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.