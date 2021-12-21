Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник продолжает наблюдать за стадом одичавших домашних коров, которое бродит по зоне отчуждения ЧАЭС. Как заметили ученые, в нем появился новый вожак.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Фейсбуке.

"Почитатели живого мира Чернобыльского заповедника знают, что кроме диких животных в зоне отчуждения комфортно чувствует себя стадо одичавших коров, за которыми ученые следят уже несколько лет подряд.

Как свидетельствуют последние наблюдения, в этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена", - рассказали ученые.

Они добавили, что все животные стада - быки, коровы и телята – в меру упитанны. И выразили надежду, что копытные хорошо переживут предстоящую зиму.

Ученые насчитали в главном одичавшем стаде 20 голов.

Предыстория появления стада коров такова. Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – семь голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить само по себе. Никакие погодные условия (даже снега и большие морозы) не помешали размножению коров. Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Недавно "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения ЧАЭС заметили еще и трех быков из Беларуси.