В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заметили трех рыжих ухоженных и чипированных быков. Они пришли на территорию зоны из Беларуси.

Об этом сообщается в Фейсбуке Центра организационно-технического и информационного обеспечения Управления зоной отчуждения.

Быки появляются на украинской территории не впервые. В августе их заметили в районе села Парышев. Потом оказалось, что это гости из Беларуси.

Периодически животных видели работники предприятий зоны отчуждения. А утром 6 декабря они путешествовали по автомобильной дороге в районе все того же Парышева. Как можно заметить из фотоснимков, смотрятся быки довольно прилично: не голодными и не измученными.

В центре напомнили, что в зоне отчуждения примерно с 2012 года в районе села Лубянка проживает стадо диких коров, уже имеющее потомство. Одичавшие животные устойчиво переносят холода и морозы. Возможно, эти огненно-рыжие быки тоже приспособятся к новым условиям.

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