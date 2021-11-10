Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии кабана, который с видимым наслаждением зарывается в лужу грязи. Примечательно, что за неделю до него в той же луже извалялся лосенок, чьи банные процедуры также зафиксировала фотоловушка.

Серия снимков появилась в Фейсбуке организации.

В заповеднике предположили, что именно кабаны и вырыли в земле своеобразную ванну, которая притягивает разных животных.

"Кто постарался создать такую приятную ванну для себя и, как оказалось, для других животных заповедной территории? Дикий кабан. Своим крепким пятаком он разрыл мягкую подстилку и улегся на импровизированное ложе отдыхать. После первого же дождя такие кабаньи ямы наполняются водой. Вот и грязи – не только для диких свиней, но и копытных", - написали в пресс-службе заповедника.

Ранее "Страна" приводила снимок молодого кабана из зоны отчуждения ЧАЭС, у которого еще не успели прорезаться грозные клыки.

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