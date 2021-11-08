Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили в зоне отчуждения ЧАЭС остатки пиршества бурного медведя. Судя по ним, меню топтыгина было довольно разнообразным: с животными белками и растительными блюдами.

Фотографии того, что было обедом косолапого, опубликованы 8 ноября в Фейсбуке организации.

Как отметили специалисты заповедника, встретиться с бурым медведем на территории зоны лицом к лицу не так-то просто (да и слишком опасно для жизни человека). А вот места, где питается этот большой хищник, и следы его жизнедеятельности, сотрудники отыскивают регулярно.

На этот раз найти остатки медвежьего обеда помогли крики воронов, которые доклевывали объеденного хищником оленя.

Судя по тому, что у оленя переломлен хребет, медведь был большого размера и довольно сильным. Ширина его следа составляет 16 см. Несмотря на свою мощь, он заботился о своей безопасности и явно перетаскивал добычу с места на место.

Кроме оленины, косолапый хищник лакомился и яблоками. Как раз неподалеку от места трапезы растет деревце с плодами.

Ранее "Страна" публиковала снимки диких животных, попавшихся в фотоловушки заповедника.

Мы также приводили фото лосенка, отдыхающего в зоне отчуждения в грязной луже.