В Чернобыльском заповеднике показали фото, как восстанавливается лес после прошлогоднего пожара
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию восстановления природной растительности на месте весеннего пожара прошлого года в западной части заповедника.
Снимки размещены в Фейсбуке организации.
Как рассказали сотрудники заповедника, тем, где были сосновые леса, на данный момент формируются производные березняки.
Впрочем, такое явление - классическое послепожарное изменение, называется также сукцессия растительности, смена пород.
Осенняя погода в последние годы – преимущественно бездождливая, и листья имеют ярко-желтую окраску. Сейчас – интенсивная пора ноября. В связи с этим в заповеднике утверждают, что вскоре деревья останутся без листьев.
Из-за этого в голом лесу визуальные встречи с дикими животными будут частыми не только для людей, но и для хищников.
Напомним, пожары в чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля 2020 года.
За время лесных пожаров в зоне отчуждения возле Чернобыля сгорело 5% заповедника. Были полностью уничтожены некоторые группы растений. Из представителей фауны больше всего пострадали грызуны, рептилии, амфибии и насекомые.