Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию восстановления природной растительности на месте весеннего пожара прошлого года в западной части заповедника.

Снимки размещены в Фейсбуке организации.

Как рассказали сотрудники заповедника, тем, где были сосновые леса, на данный момент формируются производные березняки.

Впрочем, такое явление - классическое послепожарное изменение, называется также сукцессия растительности, смена пород.

Осенняя погода в последние годы – преимущественно бездождливая, и листья имеют ярко-желтую окраску. Сейчас – интенсивная пора ноября. В связи с этим в заповеднике утверждают, что вскоре деревья останутся без листьев.

Из-за этого в голом лесу визуальные встречи с дикими животными будут частыми не только для людей, но и для хищников.

Напомним, пожары в чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля 2020 года.

За время лесных пожаров в зоне отчуждения возле Чернобыля сгорело 5% заповедника. Были полностью уничтожены некоторые группы растений. Из представителей фауны больше всего пострадали грызуны, рептилии, амфибии и насекомые.