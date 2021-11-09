Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото малыша европейской косули. Снимок был сделан фотоловушкой, установленной на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС а рамках проекта "Полесье - дикая природа без границ".

Фото появилось в Фейсбуке заповедника.

В кадр теленок косули попал один, взрослых особей рядом не видно.

"За мамой-косулей не угонишься", - прокомментировала фотографию пресс-служба заповедника.

Европейскую косулю относят к некрупным оленям, ее легко узнать по короткому туловищу. Масса тела у самцов редко превышает 32 килограмма - для сравнения, так весит средний кобель немецкой овчарки.

Косуля крайне чуткое животное с отменным обонянием и слухом. Обонятельная поверхность ее ноздрей превышает 90 квадратных сантиметров, тогда как у человека она составляет всего 2,5 квадратных сантиметра.

Телята косули рождаются пятнистыми, а по мере взросления пятнышки исчезают.

Это грациозное животное можно встретить практически по всей Европе.

Ранее "Страна" публиковала фото остатков пиршества чернобыльского бурого медведя.

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