Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии зоны отчуждения ЧАЭС в ноябре. Последнему месяцу осени далеко до яркого и красочного октября, однако и накануне зимы природа по-своему живописна.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

Как видно из изображений, даже перед зимним сезоном среди тусклого неба, посеревших деревьев и жухлой травы нет-нет и сверкнут то насыщенно желтые листья молодого деревца, то рыжие шляпки семейства запоздалых грибов, то "меха" ярко ржавой прибрежной осоки, то даже на удивление свежая зелень.

В кадр фотохудожника попало и ствол дерева, обглоданный бобрами. Сейчас эти животные активно готовятся к зиме, заготавливая древесину, ветки и кору. Однако именно дерево на снимке зверьки, очевидно, не осилили.

Ранее "Страна" показывала, как захватывающе выглядит осень в зоне отчуждения ЧАЭС с высоты птичьего полета.

Мы также публиковали фотографию из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника с тремя упитанными серыми куропатками - птицами, которые зимой и осенью ведут стайный образ жизни.