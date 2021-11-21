В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, как используют в работе геоинформационные технологии (ГИТ, или ГИС-технологии).

Рассказ появился в Фейсбуке организации.

ГИТ - это технологический комплекс, объединяющий многие информационные технологии. Их специфика состоит в ориентации на обработку пространственных данных. Последние могут интегрироваться с другими видами данных, что делает ГИТ многоцелевым средством, применяемым в науках о Земле, а также в общественных науках.

Сотрудники заповедника эффективно используют мобильное приложение ArcGIS Survey 123, которое было установлено при поддержке Полесского национального университета в 2019 году.

Применение современных ГИС-технологий позволяет в течение десяти секунд вносить данные в информационную базу. За полтора года использования в приложение внесено более 3500 фиксаций животных или следы их нахождения: дамбы, норы, отпечатки лап, остатки добычи и т.п.

Ранее "Страна" не раз писала об использовании в зоне отчуждения фотоловушек, под прицел которых попадают забавные моменты жизни зверей.

Также сотрудники заповедника используют в своей работе дроны, получая эффектные панорамные фото.