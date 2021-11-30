Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник напомнил, что 30 ноября мир отмечает День памяти утраченных видов. Поэтому случаю он показал снимки редких животных, которые обитают в зоне отчуждения ЧАЭС.

Фотографии опубликованы в Фейсбуке организации.

По словам пресс-службы заповедника, день учрежден для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме вымирания биологических видов.

"Их уже сотни – тех, кто навсегда исчез с лица Земли. Хотя есть животные, которые считаются вымершими, однако, возможно, несколько представителей вида все же избежали гибели, став осторожнее. Чернобыльский заповедник – уникальная заповедная территория, на которой за несколько последних десятилетий образовалась природная ячейка животного мира во всем его биоразнообразии. Животные, в том числе редкие, стали здесь полноправными хозяевами", - сказано в посте.

В кадр на фото попали представители фауны Чернобыльского заповедника, которые в Украине находятся на грани вымирания.

Черный аист

Евразийская рысь

Бурый медведь

Зубр или бизон европейский

Ранее "Страна" показывала фото, как на пожарища в зоне отчуждения ЧАЭС возвращаются растения и птицы.

Также мы рассказывали, как заповеднике с помощью ГИС-технологий следят за сотнями животных зоны отчуждения.