В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали, как восстанавливается природа после масштабных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, бушевавших с 1992 по 2020 годы.

Снимки опубликованы в Фейсбуке организации.

"На старых местах лесных пожаров 1992-2020 годов природа берет свое. Помимо восстановления растительного покрова здесь появляются новые гнезда птиц. Как вот это – орлана-белохвоста, которое обнаружили сотрудники заповедника у прошлогоднего пожарища. В прошлом году огонь разрушил гнездо этой птицы. Но орланы вернулись и построили новое", - сказано в посте организации.

В Украине ежегодно регистрируют сотни и даже тысячи лесных пожаров. Так, 2014 год выдался рекордным по площади загоревшихся лесов – 16,7 тысяч гектаров. А в апреле 2020 года произошел масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне: было уничтожено больше 100 гектаров леса и несколько дней зашкаливали показатели загрязнения воздуха в Киеве и области. Вообще лес в Чернобыльской зоне горит каждый год, например, в апреле 2015 года был особенно крупный пожар с 1992 года: огонь уничтожил более 300 гектаров леса.

В начале ноября Чернобыльский заповедник тоже показывал фото, как восстанавливается лес после прошлогоднего пожара.

Также "Страна" публиковала снимки, как растения зоны отчуждения встречают зиму.