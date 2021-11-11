Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии растительного мира зоны отчуждения ЧАЭС накануне зимы.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

Хотя по календарю уже поздняя осень и пора готовиться к холодному сезону, в природе еще встречаются буйные всплески жизни. В зоне отчуждения попадаются то запоздалые грибы среди жухлой травы, то последние скромные цветы на ковре из опавших листьев, то еще по-летнему яркий и сочно-зеленый мох на поваленных деревьях.

Ранее "Страна" публиковала панорамный снимок зоны отчуждения ЧАЭС с высоты птичьего полета. На нем видно, насколько разнообразна палитра красок в лесу. В ней встречаются все оттенки желтого, зеленого и синего. Однако несмотря на яркость красок ноябрь - пора увядания и подготовки к зиме.

Мы также приводили забавные снимки чернобыльского кабана, который принимает грязевые ванны. Своим крепким пятаком кабаны разрывают мягкую подстилку и потом нежатся на грязевом ложе. Подобных кабаньих ям в лесах можно встретить немало. После дождя они наполняются водой и превращаются в мини-болотца.