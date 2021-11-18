Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник придумал интересное задание для всех любителей животного мира зоны отчуждения ЧАЭС: придумать клички для диких кошек, попавших в прицел фотоловушек.

Об этом пресс-служба заповедника написала в Фейсбуке организации.

"Есть известная поговорка: леопард никогда не меняет свои пятна. Неизменный и неповторимый узор пятен на коже и у другой представительницы кошачьих – рыси. Такая особенность – как и уникальные отпечатки пальцев – дает возможность идентифицировать каждое животное. Просмотрев сотни фотографий ловушек, установленных на территории Чернобыльского заповедника в рамках проекта "Полесье - дикая природа без границ", ученые определили 20 взрослых обычных рысей. 11 из них идентифицированы", - сообщили в заповеднике.

Ученые хотят более основательно выделять каждого редкого хищника, чтобы в дальнейшем максимально защищать их и следить за ними. Для этого они и предложили подписчикам подарить животным клички.

Еженедельно заповедник будет выставлять по две-три фотографии рысей. После завершения акции выберут (тоже с помощью подписчиков) среди предложенных кличек лучшие.

К посту прикреплены первые три фото грациозных кошек. Поскольку по фотографиям фотоловушек идентифицировать пол каждой особи невозможно, то ученые попросили давать универсальные клички.

Не все подписчики поняли задачу и стали предлагать клички вроде Оксана, Соня, Альберт и Филипп. Однако были предложены и варианты унисекс: Руди, Амбер, Нури, Рати, Ансвер, Хихля, Арго и даже Тесла.

Ранее "Страна" публиковала снимок фотоловушки с юркой куницей.

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