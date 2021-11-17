Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал сделанный фотоловушкой снимок одного из самых опасных и ловких хищников зоны отчуждения ЧАЭС. Это лесная куница.

Изображение появилось в Фейсбуке организации.

Несмотря на свои небольшие размеры (ее вес в среднем не больше 1,5-1,8 кг), милую пушистую шубку и забавную мордочку, куница - умелый убийца. Она способна выследить и прикончить для обеда какое-нибудь мелкое млекопитающее или даже птицу. Хотя она не гнушается и падалью.

Зверек облюбовывает для жизни большие леса. На территории Чернобыльского заповедника лесных массивов достаточно, поэтому куницы там не редкость.

К слову, куницы умеют прекрасно лазать по деревьям и прыгать, при этом преодолевая в прыжке расстояние до четырех метров. При лазании животные в состоянии разворачивать ступни своих лап на 180 градусов.

Ранее "Страна" показывала фотографию трех упитанных куропаток, обитающих в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также мы публиковали выложенные Чернобыльским заповедником фото дикого кабана, который принимает грязевые ванны в вырытой им же яме.