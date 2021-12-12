Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото рыжей лисы, которая пробирается по тропам, вытоптанным дикими лошадьми.

Сделанный установленной в зоне отчуждениям фотоловушкой снимок появился в Фейсбуке заповедника 8 декабря.

На фоне мрачного и блеклого зимнего пейзажа ярко-рыжая шерсть хищницы выглядит особенно эффектно.

Ареал обитания обыкновенной, или рыжей, лисицы, весьма широк. Ее встречают в Европе, Азии, Африке, Северной Америке, она акклиматизировалась и в Австралии. Во всех частях своего ареала животное отдает предпочтение открытой местности, а также районам, где есть отдельные рощи, перелески, холмы и овраги, особенно если зимой снежный покров там не слишком глубокий и рыхлый.

Летний мех у лисы довольно редкий и короткий, а зимний гуще и пышнее.

Ранее "Страна" рассказывала, что Чернобыльский радиационно-экологический заповедник опубликовал фото одного из рукокрылых обитателей зоны отчуждения ЧАЭС - нетопыря белополосого. Он пристроился зимовать под деревянной башней для наблюдения за птицами.

Также мы рассказывали, как в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС молодой волк позировал фотографу, причем даже с палкой в зубах, будто обычная домашняя собака.