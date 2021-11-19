В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС молодой волк позировал фотографу, пока его стая отсиживалась в кустах
В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике фотограф Сергей Домашевский столкнулся с волком. Зверь весьма охотно попозировал перед камерой.
Получившиеся снимки фотохудожник опубликовал в своем Фейсбуке.
"Группа волков из четырех особей встретилась нам сегодня на берегу Припяти. Все, кроме одного молодого и спокойного, ушли в кустарники. Пришлось заняться фотосессией. Прекрасный зверь немного осторожничал, но и подпускал авто довольно близко. Поигравшись немного в отойду и перейду чуть в сторонку, мы разошлись по своим делам. И моё настроение улучшилось", - прокомментировал Домашевский серию снимков.
На них хищник то картинно смотрит вдаль, то отчаянно зевает, то играет с палкой, как самая обычная домашняя собака.
В прошлом году "Страна" публиковала сделанное сотрудниками Чернобыльского заповедника фото одинокого серого волка в степи, сделанное с очень близкого расстояния.
Также мы писали, что осторожные ночные хищники волки в зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС поменяли свои привычки и начали охотиться днем. Это связано с тем, что в зоне нет людей.