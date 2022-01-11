В зоне отчуждения ЧАЭС во время зимнего мониторинга заметили взрослую пару орланов-белохвостов.

Об этом сообщает в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник (ЧРЭБЗ).

В заповеднике рассказали, что орланы-белохвосты были парой в буквальном смысле: самка со взлохмаченными перьями на голове и чуть меньше пернатой подруги - самец.

Эти взрослые птицы зарегистрировали на заповедной территории во время зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla).

В течение 28-29 декабря 2021 года сотрудники ЧРЭБЗ насчитали 11 орланов. Такой низкий показатель их численности свидетельствует, что многие хищные птицы в это время уже зимовали южнее.

Кроме того, специалисты не могли учесть всех орланов-белохвостов Заповедника, поскольку его территория слишком велика для получения точных данных.

По данным специалистов, орлан-белохвост - крупнейшая птица на территории вокруг ЧАЭС. Орланы гнездятся в старых участках леса у крупных водоемов. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов.

В гнездовой период орланы питаются рыбой, птицами и небольшими животными.

В кадр в заповеднике зоны отчуждения ЧАЭС попала пара взрослых орланов-белохвостов. Источник: Facebook/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали, как с помощью ГИС-технологий следят за сотнями животных зоны отчуждения.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике белохвостые орланы из Красной книги устроили побоище из-за еды.