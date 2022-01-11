Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС опубликовали фото лисицы, попавшей в кадр при мониторинге.

Сделанный установленной в зоне отчуждения фотоловушкой снимок появился в Facebook заповедника во вторник, 11 января.

На фотографии можно заметить дикую лисицу, чья поза выражает и испуг, и агрессию одновременно. Что напугало или разозлило рыжую хищницу - осталось за кадром.

Ареал обитания обыкновенной, или рыжей, лисицы, весьма широк. Ее встречают в Европе, Азии, Африке, Северной Америке, она акклиматизировалась и в Австралии. Во всех частях своего ареала животное отдает предпочтение открытой местности, а также районам, где есть отдельные рощи, перелески, холмы и овраги, особенно если зимой снежный покров там не слишком глубокий и рыхлый.

Летний мех у лисы довольно редкий и короткий, а зимний гуще и пышнее.

"Не подходи, а то укушу", - подписали фото сотрудники Чернобыльского заповедника.

В фотоловушку Чернобыльского заповедника попалась лиса. Источник: Facebook/Чернобыльский заповедник

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника призвали посетителей зоны отчуждения ЧАЭС не прикармливать хищных зверей.

Также мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС молодой волк позировал фотографу, причем даже с палкой в зубах, будто обычная домашняя собака.