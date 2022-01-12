Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС опубликовали фото лося, кабана и рыси, встречающих зиму в заповеднике.

Фото появилось в Facebook организации.

На фото животные прогуливаются по зимнему лесу. Люди прокомментировали публикации назвав кабана "хозяином", а рысь красоткой.

Также сотрудники заповедника опубликовали объявление с новыми правилами посещения, которые вступили в силу с 01 января 2022 года. Согласно новым правилам, пребывание/посещение территории природного заповедного фонда в пределах зоны отчуждения и зоны проживания подлежит обязательному согласию с администрацией Чернобыльской радиационно- экологического биосферного заповедника.

Ранее, "Страна" писала заповедник посреди зимы решил вспомнить лето и опубликовал забавный снимок благородного оленя, сделанный фотоловушкой проекта "Полесье - дикая природа без границ".

Также мы писали, что ученые заметили у стада одичавших домашних коров, которое бродит по зоне отчуждения ЧАЭС, появился новый вожак - молодой черный бык.