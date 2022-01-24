Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС сумели на видео заснять несколько молодых оленей.

Видео опубликовано на Facebook-странице организации.

На ролике можно увидеть, как величественные животные рассекают заснеженные края заповедника.

"Мчатся, поднимая снежную пыль", говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС сумели сфотографировать одинокую самку лося. Величественное животное стоит среди заснеженных деревьев и смело смотрит в камеру. Данный вид животных входит в Красную книгу Украины, куда его внесли после резкого сокращения численности лосей в нашей стране.

Кроме этого, сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС опубликовали фото лося, кабана и рыси, встречающих зиму в заповеднике. На фото животные прогуливаются по зимнему лесу. Люди прокомментировали публикации назвав кабана "хозяином", а рысь красоткой.