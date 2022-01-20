Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС показали фото куропатки серой на снегу.

Фото появилось в Facebook организации.

Это широко распространенный вид куропаток. В Украине эта птица живет во всех областях, кроме Карпат и сплошных лесных массивов Полесья. Численность в центральных районах Хмельницкой области очень низкая, на юге несколько больше.

Для сохранения вида необходимо ввести запрет на охоту.

Куропатка серая исключительно наземная птица, на деревья садится редко. Ходит сгорбившись, с вытянутой шеей. Охотно копается в земле, разыскивая еду. Осевшие птицы, живут в открытой местности.

Зимой птицы питаются почками лозы, лестницей озимых и других растений. Существенную долю рациона составляют семена сорняков, ягоды боярышника, терна, рябины. Во время снежных, морозных зим птицы страдают от голода и гибнут в больших количествах. Поедают также и животных - насекомых, пауков, моллюсков и других беспозвоночных.

"Можем и на снегу переночевать".- подписали фото сотрудники Чернобыльского заповедника.

Напомним ранее мы рассказали, что в зоне отчуждения ЧАЭС показали большую белую цаплю, которая не улетает на юг, пока река не заледенеет.

Также, мы писали, что Чернобыльский заповедник показал фото трёх животных, встречающих морозную зиму.