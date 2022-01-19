Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС показали колонию Больших белых цапель, которые остаются в заповеднике на водоемах, пока лед не покроет всю водную поверхность.

Об этом рассказали на странице Facebook организации.

Большая белая цапля (Ardea alba) – обычная птица Чернобыльского заповедника. Здесь цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях возле реки Припять, такие места труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.

Весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая.

Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми. После окончания гнездового сезона цапли скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом. Когда же лед покрывает всю водную поверхность, цапли улетают на юг.

Напомним ранее мы писали, что сотрудники в зоне отчуждения ЧАЭС опубликовали фото лося, кабана и рыси, встречающих зиму.

Также "Страна" рассказала, что Чернобыльский заповедник показал фото двух бегущих оленей и голубого неба.