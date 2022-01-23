Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС сумели сфотографировать одинокую самку лося. Величественное животное стоит среди заснеженных деревьев и смело смотрит в камеру.

Фото опубликовано на Facebook-странице организации.

"Лосиха: чем не достойна выставки?" - подписали фото.

На фото запечатлена самка европейского лося. Данный вид животных входит в Красную книгу Украины, куда его внесли после резкого сокращения численности лосей в нашей стране.

В природе самцы и одинокие самки ходят поодиночке или маленькими группами, летом и зимой лосихи ходят вместе с детенышами и иногда к ним присоединяются одиночные самцы и самки, образуются небольшие стада, но потом они вновь распадаются. Лоси питаются древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, а также мхами, лишайниками и грибами.

Напомним, недавно Чернобыльский заповедник показал фото двух бегущих оленей и голубого неба.

Также "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник показал фото трёх животных, встречающих морозную зиму.