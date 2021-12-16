Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографию лосиной семейки, устроившейся в зарослях зоны отчуждения ЧАЭС.

Снимок появился в Фейсбуке организации.

Зону отчуждения уже плотно засыпало снегом, которые тает, но потом снова укрывает все уголки заповедной территории. А местные животные приспосабливаются к этим суровым погодным условиям. Так, лосиха-мама легла отдохнуть на снегу, а лосенок-подросток остался стоять на страже.

Если летом жара делает лосей ночными животными, днем загоняя на поляны, где дует ветер, в озера и болота, где можно спрятаться по шею в воду, немного защищают от насекомых, то зимой лоси кормятся днем. Ночью же они почти все время остаются на лежке. В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что остается торчать только голова: это сокращает теплоотдачу.

В той части ареала, где высота снежного покрова зимой составляет не более 30-50 см, лоси живут оседло; там же, где она достигает 70 см, животные совершают переходы в менее снежные районы.

Ранее "Страна" публиковала фото рыжей лисы, которая пробирается лошадиными тропами в зоне отчуждения.

Мы также рассказывали, как в Чернобыльском заповеднике молодой волк позировал фотографу.