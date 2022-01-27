Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фотографии заснеженных деревьев, пасмурного неба, и солнца, выглядывающего сквозь облака.

Фото появилось в Facebook организации.

"Зимняя тишина. Зима - это не только "мороз и солнце". Это время года бывает вот таким колючим, хмурым и холодно-безмолвным. Завораживающая красота...", - написали под фото Дениса Вишневского.

Напомним ранее, мы рассказали, что Чернобыльский заповедник показал фото оленихи в ожидании новой жизни. Рождение потомства приходится на вторую половину мая – первую половину июня. К тому времени самки отделяются от смешанного стада и уходят в заросли в долинах рек. Как правило, рождается один теленок, редко два.

Также мы писали в зоне отчуждения ЧАЭС показали колонию Больших белых цапель, которые остаются в заповеднике на водоемах, пока лед не покроет всю водную поверхность. Большая белая цапля (Ardea alba) – обычная птица Чернобыльского заповедника. Здесь цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях возле реки Припять, такие места труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.