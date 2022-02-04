Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото пестрой птицы семейства утиных, которая очень редко встречается в зоне отчуждения АЭС. Это симпатичный гоголь.

Пресс-служба заповедника посвятила гоголю пост в Фейсбуке.



Гоголь (латинское название птицы Bucephala clangula) занесен в Красную книгу Украины. До середины ХХ века он часто гнездился в долине Припяти. Но постепенно его численность уменьшилась. В конце концов птицы исчезли на гнездовании.

Возможно, одиночные самки сейчас иногда и выводят птенцов, но в последнее время такие случаи ученым неизвестны.

В выводках гоголя обычно насчитывают до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев. Вероятно, уничтожение таких деревьев привело к потере вида в регионе.

В Украине гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях Припяти. Однако это птицы по преимуществу северных стран.

Питаются они мелкой рыбой, моллюсками и насекомыми.

Интересно, что родиной гоголя считается Северная Америка, откуда птица перебралась сначала в Азию, а затем распространилась по всему северному полушарию.

Ранее "Страна" публиковала фото беременной оленихи из Чернобыльского заповедника.

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