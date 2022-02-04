В заповеднике гоголи больше не гнездятся. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фото пестрой птицы семейства утиных, которая очень редко встречается в зоне отчуждения АЭС. Это симпатичный гоголь.

Пресс-служба заповедника посвятила гоголю пост в Фейсбуке.

Гоголь (латинское название птицы Bucephala clangula) занесен в Красную книгу Украины. До середины ХХ века он часто гнездился в долине Припяти. Но постепенно его численность уменьшилась. В конце концов птицы исчезли на гнездовании.

Возможно, одиночные самки сейчас иногда и выводят птенцов, но в последнее время такие случаи ученым неизвестны.

В выводках гоголя обычно насчитывают до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев. Вероятно, уничтожение таких деревьев привело к потере вида в регионе.

В Украине гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях Припяти. Однако это птицы по преимуществу северных стран.

Питаются они мелкой рыбой, моллюсками и насекомыми.

Интересно, что родиной гоголя считается Северная Америка, откуда птица перебралась сначала в Азию, а затем распространилась по всему северному полушарию. 

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедникаГруппа гоголей на водеГоголь вблизи

Ранее "Страна" публиковала фото беременной оленихи из Чернобыльского заповедника.

Также мы показывали потрясающие январские пейзажи живописных уголков зоны отчуждения ЧАЭС.

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