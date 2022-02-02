Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС поделились фотографией зяблика на снегу.

Соответствующее фото появилось в Facebook организации во вторник, 1 февраля.

"Зяблик озяб?" - подписали фото сотрудники заповедника.

"Зимой эта небольшая, привычная на заповедной территории певчая птичка, чаще мигрирует где-то южнее. Но некоторые зяблики задерживаются. Именно такого представителя семьи вьюрковых и поймали в объектив фотокамеры. Озяб ли зяблик в снегу? Говорят, что эти птицы легче переносят холод по сравнению с другими перелетными птицами. Когда мороз припечет, улетит туда, где теплее", - говорится в сообщении организации.

Сам зяблик размером с воробья, длина тела составляет 14 - 18 см. Окраска оперения у самца яркая (особенно весной): голова синевато-серая, спина коричневатая с зелёным, зоб и грудь буровато-красные, на крыльях - большие белые пятна, а окраска самки более тусклая.

В дикой природе зяблик живет в среднем 2 года, в неволе продолжительность его жизни составляет до 12 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник опубликовал три фото красивой зимы в зоне отчуждения.

Также мы писали, что в зоне отчуждения ЧАЭС показали большую белую цаплю, которая не улетает на юг, пока река не заледенеет.

Кроме того, мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике опубликовали фото взрослой пары белохвостых орланов из Красной книги.