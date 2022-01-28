Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС показали фото табуна лошадей Пржевальского, которые пасутся на снегу среди берез.

Фото появилось в Facebook организации.

Сейчас в заповеднике находится приблизительно 150 особей данного вида. Лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей, которые еще остались. Но уже сейчас они исчезают в природе, с 2009 года лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Украины.

"Соскучились за нами? Вот мы", - так подписали фото в Facebook.

Ранее, мы рассказали, что Чернобыльский заповедник показал фото оленихи в ожидании новой жизни. Новорожденный олененок покрыт несколькими рядами светлых пятен. Осенью, после первой линьки, они исчезают. Новорожденный теленок весит 8-11 кг.

Также мы писали, что в Facebook организации показали фотографии заснеженных деревьев, пасмурного неба, и солнца, выглядывающего сквозь облака.

Напомним мы писали, что заповедник показал фото серых куропаток, ночующих на белом снегу. Во время снежных, морозных зим птицы страдают от голода и гибнут в больших количествах.