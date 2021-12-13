Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал летний и зимний снимки зайца-русака из зоны отчуждения ЧАЭС.

Изображения появились в Фейсбуке организации.

На одном фото ушастый зверь запечатлен среди буйной зелени, а на втором - по колено в сугробах.

Некоторые люди думают, что заяц-русак к зиме меняет шубу на белую. На самом деле это касается его близкого родственника беляка. Русаки же остаются, как говорится в детской загадке, зимой и летом одним цветом, разве что к холодам немного светлеют.

На украинском языке второе название животного - серый заяц. В действительности окрас шерсти животного гораздо сложнее серого: охристо-серая, бурая, коричневая, охристо-рыжая или оливково-бурая, разных оттенков. На шкурке видны крупные темные пестрины, образованные концами волос подшерстка. А концы остевых волос меха охристые. Бока у зайца окрашены светлее спины, а живот белый и без ряби. Кончики его ушей круглый год черные.

Самки и самцы носят одинаковые шубы.

Русака и беляка можно отличить не только по зимнему меху. У русака более длинные уши, задние лапы и хвост. А передние конечности короче и уже, чем у беляка. Виды отличаются друг от друга и по форме зимних экскрементов: у беляков они выглядят как приплюснутые шарики, а у русаков - немного вытянутые, яйцевидной формы и меньшего диаметра.

Ранее "Страна" показывала фото зимней зоны отчуждения ЧАЭС.

Мы также публиковали снимок ярко-рыжей лисы из заповедника, которая пробирается лошадиными тропами.