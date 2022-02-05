Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС поделились фотографиями грибов, выглядывающих из под снега.

Соответствующее фото появилось в Facebook организации во вторник, 4 февраля.

"Грибы... Подснежные", - подписали фото со своего архива сотрудники заповедника.

В зоне ЧАЭС очень много грибов-красавцев, но употребление их в пищу может быть опасным для здоровья. Эти грибы наполнены радионуклидами. Они активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы, тяжелые металлы и другие вещества.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал фотографии заснеженных деревьев, пасмурного неба, и солнца, выглядывающего сквозь облака.

Также мы писали, что Чернобыльский заповедник показал фото табуна лошадей Пржевальского, которые пасутся на снегу среди берез. Сейчас в заповеднике находится приблизительно 150 особей данного вида. Лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей, которые еще остались. Но уже сейчас они исчезают в природе, с 2009 года лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Украины.