Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС поделились фотографиями красивой зимы со своего архива.

Фото появилось в Facebook организации.

"Еще немного вам красивой зимы. Уже недолго ей заметать снегами, завораживать инеем и пугать морозами", - подписали пост сотрудники заповедника.



Напомним ранее мы рассказали, что Чернобыльский заповедник показал фото табуна лошадей Пржевальского, которые пасутся на снегу среди берез. Сейчас в заповеднике находится приблизительно 150 особей данного вида. Лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей, которые еще остались. Но уже сейчас они исчезают в природе, с 2009 года лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Украины.

Также мы писали, что в Facebook организации показали фото беременной оленихи. Рождение потомства приходится на вторую половину мая – первую половину июня. К тому времени самки отделяются от смешанного стада и уходят в заросли в долинах рек. Как правило, рождается один теленок, редко два. Новорожденный олененок весит 8-11 кг.