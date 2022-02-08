В Гималаях в результате схода лавины погибли семеро индийских военных. Трагедия произошла вблизи китайской границы.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Министерства обороны Индии заявил, что снежная лавина сошла в Гималаях на территории штата Аруначал Прадеш, недалеко от границы с Китаем. Поисковая операция уже завершилась, в результате были найдены тела всех семи военных.

Индия усилила патрулирование в горном регионе Аруначал Прадеш в восточных Гималаях после нескольких пограничных столкновений с Китаем.

Аруначал имеет общую границу с Тибетом, который является спорной территорией.

Ранее мы писали, что на границе со Швейцарией в горах австрийского Тироля сошла мощная лавина, в результате чего погибли пять человек. Дополнительная информация о погибших, а также их национальности пока неизвестна. Четверо были найдены под снегом уже погибшими, пятый человек скончался в момент его обнаружения.

Кроме этого, "Страна" сообщала, как в центральной части Турции на горнолыжном курорте "Эрджиес" погиб гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов Организации объединенных наций (ООН) в Газиантепе. По данным СМИ, 45-летний сотрудник ООН во время катания на горных лыжах съехал с трассы и попал под лавину.