На границе со Швейцарией в горах австрийского Тироля сошла мощная лавина, в результате чего погибли пять человек.

Об этом информирует австрийский общественный телерадиовещатель ORF в пятницу, 4 февраля.

"На тирольско-швейцарской границе в Шписсе (район Ландекк) в пятницу в результате схода лавины погибли пять человек. Шестой пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация о погибших, а также их национальности пока неизвестна. Четверо были найдены под снегом уже погибшими, пятый человек скончался в момент его обнаружения.

К месту схода лавины прибыли два швейцарских и два австрийских вертолета. Во второй половине дня спасательные службы обыскали лавинный конус на предмет возможных пострадавших. На данный момент поиски уже завершены.

В пятницу, 4 февраля, в Тироле наблюдалось необычно большое количество снежных лавин – 13 лавинных сходов, большинство из которых не коснулись людей. Однако в результате схода одной из лавин в городке Зёльден снегом были засыпаны пятеро лыжников, их спасли.

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