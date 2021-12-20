Карпаты засыпает снегом, из-за обильных осадков в регионе в понедельник, 20 декабря, объявили наивысший уровень опасности схождения снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В связи с метелями и снегопадами, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В целом по Украине почти во всех регионах ожидается гололедица. "20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица. I уровень опасности", - сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Эксперты предупреждают об опасных метеорологических явлениях, которые могут привести к нарушению движения транспорта.

Чтобы избежать травматизма, людей призывают к осторожности во время передвижения по городу: ходить без спешки, слегка расслабив ноги и немного согнув их в коленях, ступать нужно на всю подошву. Руки в карманах увеличивают возможность падения и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Равновесие лучше удержать, если размахивать руками в такт ходьбы. При нарушении равновесия нужно попытаться быстро присесть, чтобы увеличить шанс удержаться на ногах.

Также необходимо быть внимательными на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари, в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным снегом и гололедицей не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, в Украине снегопады начнутся из-за столкновения циклонов.

Во всех регионах Украины ожидается снег и минусовая температура.