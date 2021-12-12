Украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях в воскресенье, 12 декабря.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.

Напомним, в субботу и воскресенье, 11-12 декабря, в Украине будет теплая погода и только в западных областях столбики термометров опустятся ниже нуля. При это ожидаются осадки - мокрый снег и дождь. В Киеве выходные будут теплыми, но ветреными. В субботу ожидается сильный юго-восточный ветер и возможен периодический дождь.

До этого "Страна" писала, что по информации синоптиков, в воскресенье ливни со снегом накроют запад Украины, на востоке ударят ночные морозы. При этом в центральных регионах будет наблюдаться плюсовая температура.